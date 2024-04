Aspides, 'più fregate per ripristinare il traffico in Mar Rosso'

Per ripristinare il traffico marittimo nel Mar Rosso, minacciato dagli Houthi, servono più fregate a disposizione della missione navale Ue Aspides per pattugliare l'area. Lo ha detto il contrammiraglio Vasileios Gryparis, comandante strategico della missione. "Poiché il traffico è diminuito di oltre il 50%, ora è possibile scortare qualsiasi nave che lo richieda. Finora abbiamo accompagnato 79 navi e nessuna ha subito danni: questo è un punto di riferimento su cui possiamo basarci per aumentare il numero delle navi sotto protezione", ma "con i mezzi attualmente a nostra disposizione, questo non è possibile", ha spiegato Gryparis. Nella conferenza stampa sulla missione Aspides, che si è svolta nella città di Larissa, è stato reso noto che dalla metà di febbraio nell'operazione sono stati distrutti 10 droni e intercettati quattro missili balistici lanciati dagli Houthi nel Mar Rosso, e in tutto sono state scortate 79 navi mercantili, riporta la Reuters.