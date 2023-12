Arresti e perquisizioni per pedopornografia online, 28 arresti, 51 perquisizioni La Polizia Postale ha arrestato 28 persone e denunciato altre 28 in 38 province italiane per detenzione di materiale pedopornografico. 200 agenti hanno eseguito 51 perquisizioni e 19 misure cautelari. Indagati tra i 16 e 73 anni.