Appello di Trump contro sentenza su immunità del 6 gennaio

Donald Trump ha annunciato di voler fare appello contro la sentenza di un giudice di Washington che gli ha negato l'immunità nel processo per il suo ruolo nell'assalto a Capitol del 6 gennaio 2021 e sul tentativo di ribaltare le elezioni del 2020. Lo riporta il Washington Post. Si tratta di un passaggio procedurale minore, ma che potrebbe ritardare il processo. Il team legale del tycoon afferma che le accuse secondo cui egli abbia cospirato per ostacolare la vittoria di Joe Biden nel 2020 dovrebbero essere respinte per due motivi: in primo luogo, per l'immunità presidenziale; in secondo luogo, poiché Trump è stato assolto dall'impeachment al Congresso, il processo violerebbe il principio della 'double jeopardy' secondo cui un imputato non può essere giudicato due volte per lo stesso reato. Tuttavia, la giudice di Washington, Tanya Chutkan, ha respinto tali affermazioni. La prima udienza del processo federale è stata fissata per il 4 marzo nella capitale americana.