Anpi, su Scurati gesto da regime, Rai a servizio del premier

"L'annullamento dell'intervento dello scrittore Antonio Scurati nel programma Rai 'Che sarà' è un fatto gravissimo, l'ennesimo colpo alla libertà di espressione e di informazione. L'Anpi continua a manifestare un forte allarme per questa deriva da regime che ricorda il Minculpop e sta trasformando la Rai in uno strumento al servizio della Presidenza del consiglio. Venga subito ripristinato l'intervento di Scurati. Sia rispettata e attuata la Costituzione". Così in una nota l'ufficio stampa dell'Associazione nazionale partigiani.