Ancora in calo i rendimenti, il Btp a 10 anni è al 3,71%

Ancora in calo i rendimenti dei titoli di Stato dopo che la Bce ha lasciato i tassi invariati. Francoforte non ha però fornito indicazioni sulle mosse di politica monetaria per il prossimo anno, come invece fatto dalla Fed. Il decennale italiano scivola a 3,71% (-7 punti base). Il bund viaggia al 2,05% (-5,5 punti). Il bond francese è al 2,6% a -7 punti base cosi come la Spagna con il bonos al 3% di rendimento.