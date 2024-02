Amadeus consegna Premio 60 anni carriera a Gaetano Castelli

"Quando la musica incontra un palco così, tutto diventa magico": con queste parole Amadeus ha celebrato l'architetto Gaetano Castelli, "artefice di questa arte" accompagnandolo sul palco dell'Ariston per consegnargli l'applauso del pubblico. Castelli ha firmato le scenografie di tutti i cinque Festival consecutivi di Amadeus. In totale ha realizzato 22 scenografie per Sanremo (la prima nel 1987, edizione da ascolti record condotta da Pippo Baudo e vinta da Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri e Gianni Morandi ndr) di cui le ultime nove, inclusa questa, insieme alla figlia Chiara. E' stata la stessa Chiara a consegnare al papà il Premio 60 anni di carriera - Città di Sanremo. Gaetano Castelli ha detto "grazie alla Rai, agli addetti alla scenografia, macchinisti, costruttori, pittori, decoratori e a tutti quelli che ocntribuiscono ".