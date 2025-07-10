Sabato 11 Ottobre 2025

Carmine Pinto
Almeno 24 morti nei raid israeliani dall'alba su Gaza
10 lug 2025
Almeno 24 morti nei raid israeliani dall'alba su Gaza

Almeno 24 persone, tra cui molte donne e bambini, sono stati uccisi dall'alba di oggi al centro e al sud di Gaza. Lo riferisce Al Jazeera, citando fonti ospedaliere. L'attacco peggiore contro un gruppo di civili a Deir el-Balah, nel centro della Striscia, con 13 vittime.

Le forze israeliane hanno intensificato gli attacchi aerei su Gaza, mentre proseguono faticosamente i negoziati a Doha.

A Jenin, questa mattina, perquisizioni e arresti. Un palestinese è stato ucciso dopo avere ferito un soldato israeliano con un coltello.

