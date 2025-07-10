Almeno 24 morti nei raid israeliani dall'alba su Gaza

Almeno 24 persone, tra cui molte donne e bambini, sono stati uccisi dall'alba di oggi al centro e al sud di Gaza. Lo riferisce Al Jazeera, citando fonti ospedaliere. L'attacco peggiore contro un gruppo di civili a Deir el-Balah, nel centro della Striscia, con 13 vittime.

Le forze israeliane hanno intensificato gli attacchi aerei su Gaza, mentre proseguono faticosamente i negoziati a Doha.

A Jenin, questa mattina, perquisizioni e arresti. Un palestinese è stato ucciso dopo avere ferito un soldato israeliano con un coltello.