Al via vertice Italia-Africa, Meloni riceve i leader al Senato

Al via a Palazzo Madama i lavori del vertice 'Italia-Africa, un ponte per una crescita comune'. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata attorno alle 9, accolta dal presidente Ignazio La Russa, al Senato, dove è in corso la cerimonia di accoglienza dei capi delegazione. Seguirà la foto di famiglia e la sessione plenaria, con gli interventi di apertura della stessa premier e del ministro degli Esteri Antonio Tajani, del presidente dell'Unione africana Azali Assoumani, della Commissione dell'Ua, Moussa Faki, dei presidenti di Commissione, Consiglio e Parlamento Ue (Ursula von der Leyen, Charles Michel e Roberta Metsola) e del vice segretario generale Onu Amina Mohammed. A seguire le cinque sessioni tematiche, focalizzate su cooperazione in campo economico e infrastrutturale, sicurezza alimentare, transizione energetica, formazione professionale e cultura, migrazioni e sicurezza, cui parteciperanno i ministri competenti.