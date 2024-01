Accorsi interpreta Guglielmo Marconi, una miniserie su Rai 1

Stefano Accorsi interpreterà Guglielmo Marconi nella prima miniserie dedicata al celebre inventore e imprenditore italiano, noto come il padre della telegrafia senza fili, l'inventore della radio e un pioniere delle moderne telecomunicazioni. Marconi è stato insignito del Premio Nobel per la Fisica nel 1909. La miniserie, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction e diretta da Lucio Pellegrini, sarà trasmessa prossimamente su Rai 1. Questa produzione è stata realizzata in occasione del 150º anniversario della nascita di Marconi, avvenuta il 25 aprile 1874 a Bologna. Le riprese si sono svolte tra l'Emilia-Romagna e il Lazio, con l'ambientazione nel 1937, poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. La serie è stata girata nei luoghi reali legati alla vita di Marconi, come Villa Griffone, la sua casa natale e sede della Fondazione Guglielmo Marconi - Museo Marconi, Palazzo Venezia, Villa Mondragone, Villa Torlonia e il Museo Storico della Comunicazione. Inoltre, è stata realizzata una fedele ricostruzione in uno studio di 27 metri dell'Elettra, il celebre panfilo su cui Marconi, l'italiano più famoso del Novecento, ha vissuto con la sua famiglia.