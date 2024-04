Abu Mazen, Israele a Rafah a giorni, solo Usa lo possono fermare

Il presidente palestinese, Abu Mazen ha dichiarato che solo gli Stati Uniti a questo punto possono fermare l'attacco israeliano a Rafah, che costituirebbe "il più grande disastro nella storia del popolo palestinese". "Israele entrerà a Rafah nei prossimi giorni", ha detto, citato dai media israeliani. "Ci appelliamo agli Stati Uniti d'America perché chiedano a Israele di fermare l'operazione a Rafah, perché l'America è l'unico Paese in grado di impedire a Israele di commettere questo crimine", ha proseguito Abu Mazen, che si trova a Riad, in Arabia Saudita, per il vertice del World Economic Forum (Wef). Il presidente palestinese incontrerà il segretario di Stato Usa Antony Blinken.