La giuria del "secondo concorso" di Cannes, la sezione Un Certain Regard presieduta dalla regista inglese Molly-Manning Walter, ha assegnato il suo premio maggiore a "The Mysterious Gaze of the Flamingo" di Diego Cespedes. Niente per i due film italiani in corsa, mentre salgono sul podio i palestinesi Arab e Tarzan Nasser, migliori registi per "C'era una volta a Gaza".