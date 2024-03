8 marzo: domani musei gratuiti alle donne

Venerdì 8 marzo 2024, su proposta del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, l'ingresso per le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali sarà gratuito. Lo ricorda il Ministero della Cultura in una nota in cui si evidenzia che ci sono anche numerose iniziative organizzate per sensibilizzare e riflettere sull'importanza culturale della Giornata. L'elenco degli appuntamenti è in costante aggiornamento.