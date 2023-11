30enni in vecchiaia a 70 anni, simulatore Inps

Chi è nato nel 1993 e ha appena compiuto 30 anni dovrà attendere di aver raggiunto i 70 anni prima di poter accedere alla pensione di vecchiaia, a meno che non abbia maturato un assegno pari almeno a 2,8 volte l'assegno sociale: è quanto emerge dal simulatore Pensami dell'Inps, aggiornato alle regole della manovra per quest'anno. L'importo minimo per lasciare il lavoro in anticipo (a 66 anni e 11 mesi) l'anno prossimo con la nuova legge di Bilancio dovrebbe aumentare a 3,3 volte l'assegno sociale. La manovra per il prossimo anno, inoltre, elimina l'importo minimo (1,5 volte l'assegno sociale) che attualmente obbliga a rimandare l'uscita, evitando così a chi ha percorsi discontinui (purché abbia versato almeno 20 anni di contributi) con pochi contributi di andare in pensione a 74 anni e 5 mesi.