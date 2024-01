14enne scomparso ritrovato morto in un canale

Il corpo del 14enne scomparso ieri è stato rinvenuto oggi nelle campagne di Castelfranco Emilia (Modena). Il cadavere è stato trovato in un canale in via Prati, frazione Gaggio, nei pressi del parco di Villa Sorra, non lontano da casa. Sono in corso accertamenti sulle cause del decesso e rilievi scientifici. Non si esclude alcuna pista, compresa quella di un suicidio.