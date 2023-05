Milik rigore alla Jorginho, la Juve non vince più

di Gianmarco Marchini

Cercavano entrambi il riscatto, ma trovano un pareggio. Al culmine di una partita sporca, certo non bellissima, ma gonfia di occasioni, Thiago Motta e Massimiliano Allegri devono spartirsi un punticino che non stravolge la vita di nessuno: in meglio, chiaramente. Non riesce a riscrivere la Storia, il Bologna, che in casa non batte la Juventus addirittura dal 1998: ha aspettato questa gioia venticinque anni, il pubblico del Dall’Ara (ieri con il record stagionale di trentamila spettatori) e dovrà aspettare ancora. Diverso il sapore dell’attesa per i bianconeri, che hanno sempre meno tempo per cambiare la storia di questa stagione sbagliata e maledetta e destinata a chissà quale epilogo. La Juventus, intanto, resta in piedi, attaccata alla qualificazione in Champions e a una semifinale in Europa League per evitare quella parola che Allegri e Giannis Antetokounmpo non contemplano: fallimento. Ma fallimento sarebbe, poco da dire.

ll punto di ieri permette ad Allegri di mettere un piccolo mattoncino in più a difesa del terzo posto. Ma il muro dei 60 punti resta pericolosamente insidiato dal terzetto Inter-Milan-Roma a 57, e sei partite ancora da giocare sono un’eternità. Soprattutto se la Juventus continua a essere quella di ieri, che è poi la stessa ormai da tanti mesi: incerta dietro e a centrocampo e troppo tenera davanti. A Bologna Allegri ha rischiato ancora di perdere, ma almeno è riuscito a fermare l’emorragia di quattro sconfitte consecutive, tra il campionato e l’eliminazione in Coppa Italia con l’Inter, ferita questa ancora freschissima. Alla fine avrebbe potuto anche vincerla, il vecchio Max, perché nell’economia dei 90’, i suoi creano di più e la chance sprecata a porta vuota da Soulé a cinque minuti dalla fine riecheggerà a lungo. E non è l’unico rimpianto, perché specie nel primo tempo la Juve crea e dilapida: almeno cinque le occasioni enormi, tra cui spicca il rigore calciato da Milik (31’) alla Jorginho. Sottinteso: il Jorginho che contro la Svizzera ci costò il mondiale. Corsetta lenta e tiro molle tra le mani di uno Skorupski che nell’occasione deve solo aprire i guantoni, mentre è prodigioso in diverse altri momenti, come nella doppia parata su Fagioli (27’). Perfetto, invece, il rigore dell’1-0 che al 10’ aveva sbloccato la gara: a segnarlo il migliore del Bologna, Orsolini, uno che l’azzurro fatica a conquistarlo, come fatica addirittura a essere titolare con Thiago (nelle ultime quattro sempre partito dalla panchina). Nono gol in campionato per il 7 rossoblù che stabilisce il nuovo primato personale. Curioso come sui due rigori sia decisivo l’intervento del Var dalla centrale di Lissone, perché al Dall’Ara non funziona il monitor. Nella ripresa, i ruoli si invertono: Orso scompare, ritorna prepotentemente in scena Milik bravissimo al 15’ con un diagonale a capitalizzare una bella azione di Iling jr. L’ingresso del ragazzino cambia la gara. Il suo scarso impiego è una delle tante cose nella lista dei detrattori di Allegri.