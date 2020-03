Il Coronavirus blocca anche il mondo del ciclismo. In mattinata giunge notizia che la Rcs Sport ha deciso ufficialmente di rinviare tutte le corse previste in Primavera. Saltano quindi gli appuntamenti con la Tirreno-Adriatico che si sarebbe dovuta svolgere durante la settimana dell'11 marzo, la Milano-Sanremo del 21 e il Giro di Sicilia programmato dal primo al 4 aprile.



L'obiettivo è la salvaguardia della salute pubblica, sia dei ciclisti che degli appassionati, e il rispetto delle disposizioni ministeriali in atto in questo periodo di emergenza. Questo uno stralcio del comunicato diramato tramite i canali ufficiali da Rcs Sport: "A seguito del diniego delle autorizzazioni da parte di alcuni organi competenti, Rcs Sport comunica di dover annullare la Tirreno-Adriatico nelle date 11-17 marzo. Inoltre, verificato che non esistono le condizioni per garantire quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 4 marzo 2020, e per garantire la salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza di tutte le persone coinvolte, Rcs Sport ha deciso di annullare la Milano-Sanremo nella data 21 marzo e Il Giro di Sicilia nelle date 1-4 aprile". Gli organi competenti sono già al lavoro per stipulare le date del rinvio delle gare.



