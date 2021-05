A soli due giorni dall’epilogo del campionato di calcio di Serie A, i dubbi lasciano spazio alle prime certezze. Da ieri la Fiorentina ha un nuovo allenatore al posto di Beppe Iachini: Rino Gattuso. Per la panchina dei partenopei resta sempre in piedi la pista che porta a Luciano Spalletti, ma non solo: nelle ultime ore ha preso quota il nome di Simone Inzaghi, che potrebbe non rinnovare con la Lazio. Anche il ritorno di Maurizio Sarri resta un’ipotesi da non scartare. Roberto De Zerbi, com’era prevedibile, si è invece accasato allo Shakhtar Donetsk in Ucraina: per lui contratto fino al 2024. Anche il Torino ha assegnato ieri la sua panchina: il presidente Urbano Cairo ha scelto Juric, tecnico in uscita da Verona dove ha fatto un ottimo lavoro dando una forte identità alla squadra e valorizzando al massimo i suoi giocatori. Il Torino gli chiederà di fare altrettanto.

© Riproduzione riservata