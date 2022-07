Lazio, Provedel temporeggia. Ma Lotito vuole risposte e studia le alternative

Roma, 31 luglio 2022- Il capitolo portieri in casa Lazio è la questione più delicata di tutta la sessione di mercato. I biancocelesti hanno cominciato il ritiro senza nessun portiere della prima squadra dopo gli addii di Strakosha e Pepe Reina e sono rimasti bloccati per molto tempo nella trattativa con l'Atalanta per Carnesecchi. La dirigenza ha puntato poi su Maximiano, scegliendo Provedel come secondo, ma non è ancora stato raggiunto l'accordo totale con lo Spezia.

Tira e molla sulle commissioni

Non è servito molto tempo per convincere Provedel ad accettare il trasferimento alla Lazio. Il giocatore vorrebbe mettersi subito a disposizione di Sarri, ma c'è ancora qualche problema nella trattativa. Non basta infatti aver trovato l'ultima parola con il giocatore e anche con lo Spezia che gli ha concesso il via libera (non senza fatica): l'ultimo grande scoglio sono le commissioni da versare all'agente di Provedel, un problema che potrebbe far saltare tutto l'accordo. La forbice tra domanda e offerta in questo caso è di circa 200 mila euro più la procura, ossia il 5% del contratto garantito al portiere. Lotito non vuole cedere, anche se in settimana è previsto un nuovo incontro tra le parti.

L'ultimatum di Lotito

La Lazio non può cominciare il campionato senza un valido portiere di riserva ed è per questo che Lotito non vuole portare per le lunghe questa trattativa. Il presidente della Lazio ha lanciato un dentro o fuori all'entourage di Provedel: in 24 ore vuole una risposta concreta e sicura, oppure è pronto a virare verso nuovi profili. Le alternative in verità non mancano, con Sportiello o Terracciano in pole. In particolare il portiere dell'Atalanta piace molto ai biancocelesti e potrebbe inserirsi da subito nel gruppo squadra senza problemi.

