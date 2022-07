Calciomercato Serie A: il Napoli spinge per Raspadori. Juve e Inter su Kostic

Roma, 31 luglio 2022 - Un intreccio di mercato potrebbe coinvolgere Inter e Juventus. L'oggetto dei desideri è Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte, sedotto da tempo dalla Vecchia Signora, che ora potrebbe vedere inserirsi nella trattativa i nerazzurri. Marotta riflette, infatti, sulle condizioni di Robin Gosens, che al momento non fornisce sufficienti garanzie al tecnico Simone Inzaghi. Ecco, dunque, che l'esterno dei tedeschi, in scadenza nel 2023, potrebbe rappresentare una ghiotta occasione. I bianconeri non hanno chiuso l'operazione settimane fa, quando la fumata bianca sembrava davvero a un passo, e hanno riallacciato i contatti solo nelle ultime ore. Nel frattempo, il West Ham si è fatto avanti per il giocatore, che resta con le valigie in mano in attesa di scoprire la sua prossima destinazione.

Milan, Messias e Giroud fanno fuori il Marsiglia (0-2)

Napoli, stretta per Raspadori

Giacomo Raspadori vuole il Napoli e l'interesse è decisamente ricambiato. I partenopei stringono per il centravanti del Sassuolo, con il quale hanno già l'intesa sul contratto, basato su un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione. Da trovare, ora, c'è l'accordo con i neroverdi, che da sempre sono una bottega molto cara. Su Simeone, invece, c'è l'inserimento di Monza e Salernitana, con questi ultimi che faticano a chiudere per Piatek. Meret potrebbe partire: il portiere vuole essere titolare, ma l'eventuale approdo di Kepa gli sbarrerebbe le porte; su di lui ci sono il Torino e il Leicester.

Le altre trattative

Il Torino ha chiuso per Miranchuk e Lazaro: il primo arriva dall'Atalanta, in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni; il secondo dall'Inter, con la stessa formula e il riscatto fissato a 6 milioni. Il Brentford ha offerto 11 milioni più 7 di bonus alla Sampdoria per Damsgaard. Il Nizza si è fatto avanti per Mattia Viti dell'Empoli: pronti 15 milioni di euro per il giovane centrale.



