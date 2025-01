Atp Bucarest: due italiani al 2/o turno

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Marco Cecchinato e Paolo Lorenzi si qualificano per il secondo turno del torneo Atp di Bucarest (montepremi di 463.520 euro, terra rossa), in Romania. Il palermitano ha eliminato per 6/2 6/4 il cipriota Marcos Baghdatis e ora affronterà il bosniaco Damir Dzumhur che si è aggiudicato l'unico confronto diretto tra i due, sul cemento di Doha all'inizio di questa stagione. Il senese ha regolato per 6/3 6/4 l'argentino Diego Schwartzman e adesso se la dovrà vedere con il giapponese Taro Daniel. Nulla da fare, invece, per Andrea Arnaboldi: il lombardo, passato attraverso le qualificazioni, è stato battuto per 7/6(7-4) 6/4 dall'olandese Robin Haase.