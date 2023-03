Golf, in India sei azzurri

Matteo Manassero

Prologo: Il Challenge Tour, dopo un mese di pausa e i primi quattro eventi in Sudafrica, riparte dall’India con un doppio appuntamento per poi trasferirsi negli Emirati Arabi Uniti. Il secondo tour europeo, dopo il PD World Tour, mantiene il proprio fascino e livello di gioco elevato ampliando la propria offerrta per i futuri campioni o i giocatori che hanno perso la carta del tour maggiore.

Al Karnataka Golf Association di Bangalore è in programma dal 23 al 26 marzo il Duncan Taylor Black Bull Challenge per la prima volta nel calendario del circuito. Sei gli italiani in campo: Andrea Pavan, Lorenzo Scalise, Matteo Manassero, Lorenzo Gagli, Gregorio De Leo e Stefano Mazzoli.

Nel field gli scozzesi Euan Walker e Liam Johnston, i tedeschi Velten Meyer e Marc Hammer, il danese Nicolai Kristensen, gli spagnoli Alejandro Cañizares, Javier Sainz e Emilio Cuartero Blanco, l’emergente francese Tom Vaillant, due successi sull’Alps Tour 2022 da dilettante, e il suo connazionale Pierre Pineau e gli svedesi Joel Sjoholm, Oscar Lengden e Rikard Karlberg, quest’ultimo vincitore di un Open d’Italia (2015).

Numerosi i giocatori di casa tra i quali vi saranno due past winner dell’ordine di merito indiano, Udayan Mane e Khalin H. Joshi, l'attuale leader Sachin Baisoya insieme a Jairaj Singh Sandhu e Aman Raj che sono tra i migliori nella loro nazione. Il montepremi è di 300.000 dollari.

Tra gli azzurri è in crescendo di condizione Scalise, con due top 5 nelle ultime due uscite, quinto nel SDC Open e terzo nel Nelson Mandela Bay Championship. Un quarto posto per Pavan (Cape Town Open) e un 13° per Manassero (SDC Open), un po’ discontinui, mentre Gagli è alla ricerca di un buon ritmo. De Leo, dopo un taglio, è terminato 18° nella seconda gara disputata (SDC Open). Mazzoli sarà al debutto stagionale.

Il Karnataka Golf Association, disegnato nel 2009 da Peter Thomson e poi rivisitato da Howard Swan, si snoda in 125 acri di terreno. Ottimi i fairway e i green, mentre numerosi ostacoli d’acqua e il vento, che spira spesso, lo rendono uno dei percorsi indiani più impegnativi.

Da martedì 28 marzo a venerdì 31 si replica sullo stesso tracciato su cui avrà luogo il The Challenge al quale sono iscritti al momento Pavan, Scalise, Manassero e Gagli. Identico il montepremi di 300.000 dollari.