Bologna, 6 maggio 2020 - Il 2020 non vedrà il Tour of the Alps in calendario. La nuova corsa, che da qualche anno ha sostituito come denominazione il Giro del Trentino, dà appuntamento direttamente al 2021 a causa del calendario compresso per via del coronavirus. Il tradizionale appuntamento propedeutico al Giro d'Italia, originariamente in programma dal 20 al 24 aprile, non ha avuto modo di organizzare in maniera adeguata la corsa nel 2020.

Lo ha comunicato la società organizzatrice, la GS Alto Garda, per voce del presidente Giacomo Santini: "Purtroppo la situazione generata dall'epidemia ha determinato una scelta senza alternative - ha affermato - La decisione è stata presa di comune accordo con i partner che ringraziamo per non averci mai fatto mancare il sostegno, riteniamo che la salute venga prima di ogni cosa. Abbiamo dunque preferito concentrarci sul 2021 nella nostra data naturale di aprile". L'edizione 2019 era stata vinta da Pavel Sivakov.