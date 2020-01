Bologna, 31 gennaio 2020 - La Fis ha ufficializzato le date del recupero delle prove di Coppa del Mondo cancellate in Cina per via del Coronavirus. Il 15 e il 16 febbraio erano in programma le gare preolimpiche di Yanqcing in vista di Pechino 2022, in calendario c'erano una discesa libera e un supergigante maschile. Ma i problemi derivanti dall'epidemia del Coronavirus hanno portato alla cancellazione.

La Fis ha comunque deciso di recuperare entrambe le gare in un'altra località e la scelta è ricaduta su Saalbach in Austria. Cambiano però le date, infatti la discesa libera sarà disputata giovedì 13 febbraio alle ore 12.45, mentre il supergigante sarà venerdì 14 febbraio alle ore 11. Le prove della discesa libera sono programmate per martedì 11 febbraio e mercoledì 12 febbraio.