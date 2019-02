Are, 9 febbraio 2019 – Ultimo atto per le discipline veloci femminili ai Mondiali di sci alpino 2019. Domani, 10 febbraio, ci sarà infatti la discesa libera che assegnerà il titolo del mondo tra le donne, con Sofia Goggia tra le grandi protagoniste. Sarà l’ultimo atto di Lindsey Vonn, la quale cerca un miracolo davanti al mito Stenmark e al cospetto di una concorrenza agguerrita. In coppa del mondo guidano le austriache Schimdhofer e Siebenhofer, che da un lato hanno sfruttato l’assenza prolungata di Vonn e Goggia, e dall’altro hanno dimostrato di essere in grande forma. Con loro anche la connazionale Venier tra le possibili pretendenti. Poi le solite specialiste, la slovena Stuhec, grande nelle fasi di scorrimento, le svizzere Gisin, Suter e Gut, a caccia di una reazione importante dopo un periodo opaco. In stagione molte buone anche le prestazioni della tedesca Keira Weidle. A completare il lotto, la pattuglia azzurra. Occhi puntati su Sofia Goggia, capace di rientrare in coppa con due podi consecutivi e nel super g con una splendida medaglia d’argento. Occhi anche su Micol Delago, positiva in stagione e migliore in classifica delle azzurre, mentre a completare il quartetto saranno Nadia Fanchini e Francesca Marsaglia.



ORARI E TV – La gara, salvo variazioni per condizioni meteo, le previsioni non sono positive, partirà alle 12.30 con diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Eurosport player. Diretta anche sui canali Rai, Raisport Hd sul 57 e Rai Due. Disponibile lo streaming sul sito raiplay.it.



La start list

1 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli

2 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli

3 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

4 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar

5 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

6 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

7 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic

8 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

9 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

10 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

break

11 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

12 206460 WENIG Michaela 1992 GER Stoeckli

13 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

14 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

15 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer

16 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

17 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head

18 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

19 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

20 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

break

21 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol

22 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol

23 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

24 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer

25 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE Head

26 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

27 206652 PFISTER Meike 1996 GER Rossignol

28 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON Head

29 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

30 107583 REMME Roni 1996 CAN Head

break

31 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS Atomic

32 485941 PLESHKOVA Iulija 1997 RUS Head

33 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

34 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon

35 506584 RAPAPORT Helena 1994 SWE Head