Bologna, 8 giugno 2020 - Primi effetti della crisi economica sul mondo del ciclismo. Il Team CCC perde il suo sponsor principale per il 2021 e ora si metterà a caccia di nuove partnership per provare a mandare avanti la squadra nel mondo World Tour. La nota azienda di calzature, colpita dal crollo delle vendite, ha annunciato ufficialmente ciò che già dietro le quinte si sapeva.

"Nel 2021 CCC non sarà sponsor principale della squadra - ha affermato il presidente della squadra Jim Ochowicz - Il momento che stiamo vivendo è senza precedenti ma siamo fiduciosi di poter trovare nuove aziende che vogliano investire nel ciclismo. Abbiamo tutte le intenzioni di continuare". Ochowicz vanta una lunga carriera nel ciclismo e con la sua agenzia Continuum Sports è partito dalle squadre Continental nel 2007 per arrivare al top delle squadre World Tour, prima con il Team Bmc e ora con il Team CCC di cui fa parte un campionissimo come Greg Van Avermaet. CCC aveva un contratto con il team fino al 2021, ma la crisi economica e il crollo delle vendite hanno imposto una revisione dei costi, partendo dai dipendenti per finire appunto con la chiusura anticipata dell'accordo con la squadra World Tour presieduta da Ochowicz.