Cade con trattore in dirupo vicino a Roma, muore schiacciato 77enne

Roma, 9 maggio 2023 - Grave incidente per un agricoltore alle porte di Roma. Un 77enne è morto dopo essere precipitato a bordo del suo trattore in un dirupo a Genazzano, vicino a Roma. E' avvenuto ieri. L'uomo, alla guida del mezzo agricolo, stava lavorando nel suo terreno in via Cesare Pavese quando, per motivi in via di accertamento, ha perso il controllo del trattore ed è finito giù in un piccolo dirupo.

Sul posto i carabinieri dopo la chiamata al 112 da parte di un vicino che ha trovato il corpo. A sollecitare le ricerche la figlia del 77enne che non aveva sue notizie dal giorno precedente. Non riuscendo a contattare il padre, la donna aveva chiesto a un vicino di casa di andare a vedere nel terreno di loro proprietà. Ed è stato proprio quest'ultimo a scoprire il corpo ormai senza vita dell'anziano, schiacciato dal trattore.

Il mezzo è stato sequestrato. Il cadavere dell'anziano è stato portato al Policlinico di Torvergata per l'esame autoptico.