Derby Roma-Lazio, scontri tra tifosi all’esterno dello stadio Olimpico: un arresto, sequestrati mazze e cacciaviti

Roma, 6 aprile 2024 – Scontri tra tifosi all’esterno allo stadio Olimpico prima del derby Roma-Lazio. Nella mattina di oggi si sono affrontati un gruppo di circa 200 supporter laziali e un centinaio di romanisti e la polizia è intervenuta per separarli anche con un lancio di lacrimogeni. Un tifoso della Roma è stato arrestato. Il derby della Capitale è in programma alle 18.

Cosa è accaduto

Gli scontri si sono verificati attorno alle 9.30 quando i circa 200 tifosi laziali, tutti con il volto coperto, si sono spostati dalla zona di viale Giusti della Farnesina verso il bar River, sul lungotevere all’esterno del Foro Italico. Il gruppo di 100 supporter giallorossi li ha raggiunti e sono iniziati i tafferugli. A quel punto è intervenuto il personale della Questura per separare le due tifoserie. Per disperderli i poliziotti, che sono stati oggetto di lancio di bombe carte, hanno utilizzato i lacrimogeni. Le immagini della scientifica sono già al vaglio per identificare chi ha preso parte ai disordini. Nel corso dell'intervento sono stati sequestrati caschi, mazze e cacciaviti. Un tifoso romanista di 41 anni è stato arrestato dagli agenti del distretto Ponte Milvio.

