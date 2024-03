Rider muore per consegnare i kebab: schiacciato dall’auto senza freno a mano

Torrimpietra (Roma), 11 marzo 2024 – Tragico incidente ieri sera a Torrimpietra, poco fuori Roma, dove un rider è morto schiacciato dalla sua stessa auto mentre stava effettuando una consegna a domicilio di alcuni kebab. È accaduto intorno alle 22 in via Elini: la vittima ha 45 anni ed è di nazionalità pachistana. Inutili i soccorsi del 118, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Torrimpietra per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il 45enne che lavorava in un negozio di kebab non distante dal luogo dell’incidente, stava effettuando delle consegne a domicilio e ha lasciato la sua auto parcheggiata in pendenza, probabilmente senza aver inserito il freno a mano. Scendendo dalla vettura si è accorto che si stava muovendo in discesa e nel tentativo di fermarla è stato travolto. L’uomo era già morto all’arrivo dei soccorsi. La salma è stata messa a disposizione della magistratura.

