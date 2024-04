“Mario Pincarelli si sposa in carcere”. Chi è la futura moglie: “Si è innamorata vedendolo al tg”

Roma, 10 aprile 2024 – Si innamora vedendo le sue immagini in tv, lo vede al processo e ora sta per sposarlo in carcere. Sembra una storia romantica da film, invece è realtà. A convolare a nozze è Mario Pincarelli, uno dei quattro condannati per l’omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte.

Secondo quanto riportato dall’Agenzia Nova, Mario Pincarelli – condannato a 21 anni per il violentissimo pestaggio insieme all’amico Francesco Belleggia (23 anni) e ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi (24 anni) – la data delle nozze sarebbe stata fissata per il prossimo 16 aprile. La cerimonia si terrà nel carcere di Civitavecchia, dove è detenuto.

Mario Pincarelli, condannato a 21 anni per l'omicidio di Colleferro

Chi è la futura moglie

La futura moglie è una ragazza 28enne che vive nell'hinterland di Roma, in un Comune della zona nord della Capitale. Secondo la notizia fatta circolare da Nova, la ragazza si sarebbe innamorata di Pincarelli vedendolo nei servizi dei telegiornali.

Un colpo di fulmine che ha innescato qualcosa di forte nel cuore della ragazza. È iniziata così una relazione a distanza: i due si sarebbero visti solo una volta durante un’udienza del processo per l'omicidio di Willy.

Il matrimonio

Martedì prossimo, il 16 aprile, il lieto fine della storia d’amore tra la 28enne romana e Pincarelli: lo scambio delle promesse nella cappella del carcere di Civitacheccia. Ieri la Cassazione ha chiesto un processo bis per rivedere le attenuanti che in appello hanno alleggerito la pena dei quattro condannati.

