Investe e uccide un uomo e poi scappa: è caccia al pirata della strada

Tragedia a Roma, sulla Cassia, nella zona La Storta. Una zona periferica della città e per questo di prima mattina anche non molto frequentata. Questa mattina all'alba un uomo è stato ucciso all'incrocio con via Isola Farnese.

Erano le 6.50 del mattino quando, per dinamiche ancora da chiarire, un uomo di 56 anni è stato investito da un mezzo. Il cui conducente, però, non si è fermato a prestare soccorso ed è anzi scappato. Il 56enne investito è morto sul colpo, per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo dell'incidente sono poi intervenuti i carabinieri della stazione La Storta, che hanno effettuato i rilievi e hanno dato il via alle indagini per risalire all'identità del pirata della strada. Ora è caccia all'uomo: i militari hanno passato al setaccio tutta l'area in cui si è consumato l'incidente alla ricerca di ogni possibile indizi: anche la più piccola traccia può essere utile per risalire all'identità di chi questa mattina, pur inevitabilmente essendosi accorto di quello che era successo, ha investito e ucciso un uomo e poi si è dato alla macchia.

Determinanti per le indagini condotte dalle forze dell’ordine della stazione La Storta saranno le prossime ore, anche per limitare il possibile pericolo di fuga dell’investitore.