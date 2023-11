Manifestazione 25 novembre a Roma, in migliaia al Circo Massimo. “Siamo tutte Elena Cecchettin”

Roma, 25 novembre 2023 – Al Circo Massimo è tutto pronto per la partenza del corteo del 25 novembre organizzato da Non una di meno in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’onda fucsia è ‘arrabbiata’ e pronta a far rumore con mazzi di chiavi che sventolano al cielo. Il corteo attraverserà la capitale per raggiungere piazza San Giovanni.

Il numero dei partecipanti

Sono già migliaia le persone arrivate per il corteo organizzato da Non una di meno, il movimento femminista e transfemminista nato nel 2016 e che si batte contro ogni forma di violenza di genere. La piazza è delimitata da polizia e uomini della polizia locale di Roma Capitale.

Il percorso

Il percorso, secondo quanto si apprende, si snoderà tra via dell'Ara Massima di Ercole e arriverà a piazza San Giovanni passando per Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto.

Non una di Meno: “Siamo tutte Elena Cecchettin”

''Ci aspettiamo una larga partecipazione, più degli altri anni. L'attenzione dopo gli ultimi femminicidi, in particolare di Giulia Cecchettin, si è alzata. In realtà ci sono state mobilitazioni durante tutti gli ultimi giorni e questo è soltanto il prosieguo della serie di mobilitazioni in tante città italiane'', spiegano le attiviste di Non una di meno all’Adnkronos. ''Non vogliamo bandiere politiche, né sindacali''.

Ma ci saranno le bandiere pro-Palestina. ''Per noi significa portare la bandiera di un popolo oppresso che sta subendo violenza. Di uno Stato non riconosciuto a livello internazionale. Noi siamo contro tutte le violenze e non esistono vittime di serie A e di serie B”.

Quanto alla partecipazione di Elena Cecchettin, ''siamo tutte Elena, lei è qui con tutte noi'' al di là della sua partecipazione, ''portiamo avanti la sua voce e la sua lotta. Ci siamo riconosciute tutte nelle sue parole''.

