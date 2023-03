Roma, madre 94enne e figlio di 61 anni trovati morti in casa: accanto al letto un fucile

Roma, 29 marzo 2023 - Mamma e figlio trovati cadaveri in casa, vicino al letto della donna un fucile, l'uomo potrebbe essersi tolto la vita dopo la morte dell'anziana. Sul caso sono in corso le indagini.

Il ritrovamento dei due cadaveri. Il corpo della donna di 94 anni e quello dell'uomo (61 anni), suo figlio, sono stati trovati questa mattina in un appartamento al piano terra di via del Labaro, nella zona di Prima Porta a Roma. Il corpo della anziana donna era sul letto e accanto è stato trovato un fucile. Non è ancora chiaro se le due vittime siano state uccise con l’arma, o soltanto il figlio, che potrebbe essersi tolto la vita dopo aver scoperto che la madre era deceduta per cause naturali.

Il corpo dell'uomo, invece, era a terra. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia allertare dai vicini per il cattivo odore che proveniva dall'appartamento. Al lavoro la Scientifica e gli agenti del commissariato Flaminio. La procura di

Roma disporrà l'esame autoptico sui corpi, al momento non si esclude alcuna ipotesi anche quello dell'omicidio-suicidio.

