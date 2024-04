Incidente tra bus a Roma: almeno 15 feriti, bimba di 2 mesi in codice rosso. Le ultime notizie

Roma, 5 aprile 2024 – Scontro tra due autobus a Roma: un mezzo di Roma Tpl operante sulla linea 998 ha urtato uno dell’Atac della linea 913, finendo poi su un marciapiede. L’incidente è avvenuto in via Cesare Castiglioni all’altezza di via Sebastiano Vinci, non lontano dal capolinea di Monte Mario. Le cause sono ancora da accertare, ma dalle prime ricostruzioni non si esclude che il conducente potrebbe aver perso il controllo del veicolo.

I feriti sono almeno 15. Tra di loro una bimba di 2 mesi, giunta in ospedale in codice rosso e diversi studenti, alcuni minorenni: 6 sono in codice giallo e 5 in codice verde.

La polizia locale ha interdetto il traffico nel segmento interessato dallo scontro. Sulla scena presenti anche i sanitari del 118.

Notizia in aggiornamento

