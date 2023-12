Incidente Casal Palocco, il 31 gennaio l’udienza sul patteggiamento dello youtuber

Roma, 27 dicembre 2023 - È stata fissata per il prossimo 31 gennaio l'udienza, davanti al gip di Roma, per decidere della richiesta di patteggiamento a 4 anni di carcere avanzata da Matteo Di Pietro, il giovane youtuber che il 14 giugno scorso causò la morte di un bambino di 5 anni in un incidente stradale a Casal Palocco. La Procura ha dato parere favorevole alla richiesta avanzata dalla difesa del ventenne, accusato di omicidio stradale e lesioni.

Di Pietro, 20 anni, faceva parte del collettivo 'Theborferline', gruppo celebre sui social per le challenge (sfide) che affrontava ispirandosi al popolare youtuber e imprenditore statunitense MrBeast. Il ragazzo era impegnato proprio in una challange quando, quel 14 giugno, il suv Lamborghini che aveva noleggiato si scontrò con un'auto che proveniva in direzione opposto e su cui si trovava il piccolo Manuel. Secondo gli investigatori, Di Pietro guidava a una media di 120 km/h contro il limite di 50 imposto su quella strada a doppio senso di marcia tra Acilia e Casal Palocco, nella periferia sud-ovest di Roma.