Ilaria Salis, scontri tra manifestanti e polizia a Roma: il corteo ha provato a raggiungere l’ambasciata di Ungheria

Roma, 10 febbraio 2024 – Scontri tra manifestanti e le forze dell'ordine nel pomeriggio a Roma durante il corteo organizzato per i palestinesi e in solidarietà di Ilaria Salis, la 39enne detenuta da un anno a Budapest con l’accusa di aver aggredito e ferito due estremisti di destra.

Il corteo verso l’ambasciata di Ungheria

Un centinaio, tra studenti e attivisti di gruppi antagonisti, hanno tentato di raggiungere con un corteo spontaneo l'ambasciata di Ungheria in via dei Villini, nel centro della Capitale in zona Nomentana, e sono stati bloccati dalla polizia. Dopo momenti di tensione fumogeni e cori contro le forze dell'ordine si sono verificati gli scontri.

Il corteo a Roma per Ilaria Salis e la Palestina

La manifestazione

"Dall'Ungheria alla Palestina free them all”, questo lo striscione tenuto tra le mani al presidio organizzato a Roma per Ilaria Salis e per la Palestina. Verso le 15 è partito anche un corteo spontaneo su viale regina Margherita. L'intenzione dei manifestanti sarebbe di arrivare all'ambasciata di Ungheria. Al presidio collettivi degli studenti e gruppi dei centri sociali. “Siamo tutti antifascisti. Tutti fuori dalle galere. Palestina libera”, continuano a gridare procedendo nel corteo.

