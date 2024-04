Claudio Baglioni premiato a Roma, il sindaco Gualtieri lo accompagna con la chitarra: il video

Roberto Gualtieri e Claudio Baglioni, la strana coppia. Chi avrebbe mai detto che il sindaco di Roma e uno dei più importanti e rappresentativi cantautori d'Italia avrebbero dato vita a un momento musicale interessante ed emozionante?

Claudio Baglioni insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri

Claudio Baglioni viene premiato dal Comune di Roma con la Lupa Capitolina, il più prestigioso riconoscimento che viene attribuito dalla Città Eterna a personaggi illustri che hanno portato il nome di Roma in giro per il mondo.

"Claudio Baglioni è un artista unico, un poeta, un autore di musiche bellissime e anche un innovatore nella sua esperienza musicale, che ha saputo fondere i generi e avere un'impronta unica e riconoscibile nei testi e nelle armonie, che rendono tante sue canzoni capolavori che resteranno per sempre nel cuore degli italiani. Siamo felici e onorati di averlo qui" ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri.

Il quale ha dato vita a una 'Tu come stai' – fra i maggiori successi non solo del repertorio del cantautore, ma anche di tutta la musica leggera italiana degli ultimi cinquant’anni – suggestiva proprio insieme al cantautore. Gualtieri virtuoso della chitarra – va sottolineato che se l’è cavata piuttosto bene – e Baglioni alla voce: chissà che non possa essere nato un nuovo duo musicale.