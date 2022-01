Roma, 2 dicembre 2022 – "Da domani il Lazio entrerà in zona gialla: bisogna essere prudenti, rispettare le regole e non ritardare la prenotazione del vaccino”. Ad annunciarlo è Alessio D’Amato, l’assessore regionale alla Sanità che punta su vaccini e booster per arginare l’onda di piena del Covid. Nelle ultime 24 ore, l’oscillazione dei contagi sembra essersi assestata al ribasso, con 7.993 nuovi casi positivi (-4.352) su 36.248 tamponi: è al 22% il rapporto tra positivi e test eseguiti. È pesante il bilancio delle vittime, oggi nel Lazio si registrano altri 15 morti per Covid (+9).

Il Lazio ha chiuso il 2021 con gli 8.477 casi di venerdì e ha iniziato il nuovo anno con i 12.345 nuovi positivi di ieri. È atteso a momenti l’aggiornamento di oggi. Non cala la pressione sugli ospedali, dove i sanitari stanno lavorando a pino ritmo per curare 1.173 pazienti ricoverati in area medica (+19) e i 152 malati gravi che si trovano nelle terapie intensive (-1). Sono 1.058 le persone guarite nelle ultime ore. I casi a Roma città sono a quota 4.631.

D'Amato: "L'argine a Omicron è il vaccino"

“L'argine ad Omicron è la vaccinazione, anche per questo si è deciso di procedere domenica 9 gennaio all'open day in 14 strutture anche per chi ha fatto la seconda dose a distanza di 120 giorni”, continua D’Amato. “La dose booster può esser fatta, a parità di efficacia, sia con Moderna che con Pfizer – continua – al momento non abbiamo problemi di forniture. Sono disponibili nel mese di gennaio oltre 1 milione di posti e oltre 50 mila per lo specifico vaccino pediatrico nella fascia 5-11 anni”.

“Siamo al 90,5% di seconde dosi sopra i 12 anni, la fascia 5-11 anni ha superato il 10% con circa 40mila somministrazioni”, dice D’Amato. La fascia 12-19 anni è all'80% con oltre 341mila somministrazioni. “Con le terze dosi abbiamo superato il 42% degli adulti con oltre 2 milioni di somministrazioni effettuate". Nella prossima settimana è "atteso l'arrivo del farmaco anticorpi monoclonali per via orale. “Le modalità di reclutamento e i centri prescrittori sono i medesimi degli anticorpi ad infusione", dice l'assessore alla Sanità della Regione Lazio.

La campagna vaccinale vola spedita, il Lazio non ha fermato la macchina organizzativa nemmeno per le feste. “È in corso a Rieti, alla caserma Verdiros, il primo open day dell'anno – conferma l’assessore – dove si registra una ottima affluenza anche di cittadini da fuori della provincia".

