Roma, 2 gennaio 2022 - È atteso tra le 17 e 18 il bollettino Covid di oggi sulla situazione epidemica in Italia. I dati di ieri (qui il bollettino del primo gennaio 2022) hanno fatto segnare una lieve frenata dei contagi a fronte però di un calo dei tamponi che, presumibilmente, si ripeterà oggi. Probabile quindi un nuovo aumento del tasso di positività schizzato 24 ore fa al 13%. L'aggiornamento di ministero della Salute fornisce un quadro completo sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus nel nostro Paese, fotografando anche il bilancio di decessi, ricoveri e terapie intensive. Iniziano intanto ad arrivare i primi dati dalle Regioni, a cominciare dal Veneto dove è in calo il nuovo dato dei positivi.

Bloccati in casa dalle quarantene, come si esce dall'isolamento? Domande e risposte

Il punto

Mentre si attende il Consiglio dei ministri del 5 che esaminerà la nuova stretta, a cominciare dall'estensione del Super Green pass al mondo del lavoro, da domani mezza Italia sarà in zona gialla: si aggiungo infatti Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia. Intanto, i positivi sono più di un milione sono ancora 5,5 milioni gli over 12 non vaccinati.

Nel report Covid settimanale, l'Iss fa anche sapere che con la dose di vaccino "booster nel personale sanitario, diminuisce la percentuale dei casi di Covid negli operatori sanitari". E sebbene nell'ultima settimana si sia registrato un leggero aumento del numero di casi diagnosticati tra gli operatori sanitari (1.391 contro i 1.193 della settimana precedente), la percentuale di casi sul totale dei casi riportati risulta ancora in diminuzione dal 1,6% della settimana precedente al 1,4%.

Sommario

Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati su contagi, morti e ricoveri forniti dal Ministero della Salute

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 558.263 casi di positività, 9.090 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.490 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 51,9%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. Sono 130 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive

In Toscana sono 6.367 i nuovi casi Covid (5.345 confermati con tampone molecolare e 1.022 da test rapido antigenico), che portano il totale a 402.960 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono l'1,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 300.595 (74,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 17.957 tamponi molecolari e 4.556 tamponi antigenici rapidi, di questi il 28,3% è risultato positivo. Sono invece 12.114 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 52,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 94.797, +6,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 780 (46 in più rispetto a ieri), di cui 85 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 6 nuovi decessi: un uomo e 5 donne con un'età media di 71,2 anni.

In Veneto cala il dato dei nuovi positivi al Covid che si attesta a 3.816. Il totale dei casi di positività alla data odierna è pari a 106799, a fronte di 663809 tamponi. Undici i nuovi decessi. Il totale delle dosi di vaccino sommministrate è pari a 9.139.595.

Sono 3.451 i nuovi casi positivi al Covid 19 in Puglia a fronte di un numero di tamponi molto contenuto (16.982): il tasso di positività schizza al 20,3%. Non ci sono decessi. Sono 30.679 le persone attualmente positive, 283 quelle ricoverate in area non critica, 32 in terapia intensiva. Questa la suddivisione dei casi per provincia: Bari 1.152, Bat 266, Brindisi 325, Foggia 459, Lecce 815, Taranto 376, residenti fuori regione 46, in provincia in via definizione 12.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.282 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.143 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 26,69%. Sono inoltre 1.057 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 45 casi (4,24%). Lo ha comunicato il vicepresidente della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Si registrano i decessi di 3 persone.

In Alto Adige le nuove positività sono 358.