Colpi di pistola a Cinecittà World: 56enne ferito

Roma, 10 maggio 2023 - Colpi di pistola oggi pomeriggio 10 maggio a Cinecittà World in via Irina Alberti, a Castel Romano, vicino a Roma.

Un 56enne è stato ferito al braccio da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava nell'area dei magazzini rimessaggio, esterna alla parte dedicata al pubblico.

Il parco oggi era chiuso. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale. Non è in pericolo di vita. Sul posto la polizia.

*Notizia in aggiornamento