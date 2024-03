Bambino iperattivo “cacciato” da scuola, sospeso il preside dopo l’ispezione del ministero

Ladispoli (Roma), 11 marzo 2024 – Sospeso il preside della scuola elementare di Ladispoli dove, la scorsa settimana, si è verificato il caso dell’alunno iperattivo “cacciato”. L'Ufficio scolastico regionale del Lazio ha disposto la sospensione del dirigente scolastico dell'istituto Corrado Melone di Ladispoli a seguito della richiesta di accertamento ispettivo disposta dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara in riferimento ai fatti che hanno coinvolto un bambino di 6 anni affetto da deficit di attenzione e iperattività sospeso dalla scuola. Al suo posto l'Ufficio scolastico ha nominato un reggente. Lo fa sapere con una nota il ministero dell'Istruzione e del Merito.

Cosa è accaduto

La vicenda è iniziata con il provvedimento di sospensione di 17 giorni dalle lezioni preso dalla scuola di Ladispoli verso un bambino di 6 anni affetto da “un disturbo di deficit con iperattività”. La famiglia dell’alunno si era appellata direttamente al ministro dell’Istruzione per chiedere di far rispettare la decisione presa dal Tar del Lazio di riammettere il bambino a scuola. Una disposizione subito applicata che ha portato anche a un’ispezione richiesta dal ministro all’ufficio scolastico regionale per comprendere il motivo per cui il decreto del Tar, che disponeva il rientro a scuola dell'alunno, non fosse subito stato attuato dall'Istituto di Ladispoli. Ora il ministero ha comunicato la decisione di sospendere il dirigente scolastico.

