Blitz degli animalisti in piazza del Popolo, imbrattata la fontana dei leoni: “Sono ruggiti di libertà”

Roma, 1 febbraio 2024 – Blitz degli animalisti in piazza del Popolo a Roma dove è stata imbrattata la fontana dei leoni e il monumento centrale con vernice gialla, rossa e arancione. L’azione è stato compiuta stamattina da due persone, un ragazzo e una ragazza, del gruppo “Ribellione Animale” che hanno anche affisso alla base dell’obelisco al centro della piazza uno striscione con la scritta “Basta animali nei circhi”. I due giovani hanno poi atteso l’arrivo delle forze dell’ordine seduti sui gradini del monumento e sono stati portati via dai carabinieri.

Imbrattata la fontana di Piazza del popolo a Roma

La campagna Kimba, ruggiti di libertà

I due attivisti sono stati portati nella caserma di San Lorenzo in Lucina e saranno denunciati dai carabinieri per danneggiamento. I due avrebbero gettato vernice lavabile gialla, rossa e arancione sul marmo candido della base dell'obelisco e sopra le statue dei leoni della fontana per protestare contro i circhi e i maltrattamenti animali. “Diamo il lancio alla nuova campagna Kimba, ruggiti di libertà” si legge in alcuni post sui social che si riferiscono all’azione di stamattina in piazza del Popolo.

