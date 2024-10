Studenti e precari in piazza insieme:: "Un’altra scuola è possibile"

‘Un’altra scuola è possibilè : questo il titolo della manifestazione prevista per sabato 12 ottobre, alle 15 in piazza Esquilino a Roma. "Un appuntamento per manifestare contro un sistema scolastico inadeguato e per ricordare che la cultura non ha prezzo. Per la prima volta in piazza ci saranno docenti, studenti e famiglie colpite da questo assurdo sistema che sta portando la scuola al collasso", assicurano gli organizzatori.

Al corteo parteciperanno le associazioni di docenti e studenti: Cambiare Rotta, Comitato precari uniti per la scuola, Collettivo docenti di sostegno specializzati, Coordinamento precari scuola Bologna, Coordinamento triennalisti, Docenti uniti italia, Esp - educazione senza prezzo, Gli idonei del concorso ordinario 2024: legati dal merito, IdoneInsieme, Link coordinamento universitario, Unione degli studenti, Rete della conoscenza, Osa, Paese reale, Scuola lavoro e libertà, Genova inclusiva, supportate dalle sigle sindacali di base: Cobas scuola, Cub Sur e Usb p.i.- scuola, Cobas scuola delegazioni provinciali di Ancona, Arezzo, Cagliari, Catania, Grosseto, Palermo, Terni, Tuscia, Adl Cobas, Clap, F.i.s.i. scuola. È una delle tante manifestazioni pacifiche attese nelle prossime settimane in Italia. (In foto: una recente manifestazione di precari della scuola a Torino)