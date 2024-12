Salvini contro tutti

Proviamo a fare i conti: con chi non ce l’ha Salvini? Forse stanno sulle dita di una mano, magari un Fratoianni, talmente lontano che neppure si vedono, e dunque è impossibile litigarci. Per il resto, il Capitano ogni mattina indossa l’elmetto e va al fronte. Intendiamoci: non è un problema di carattere, anche se il suo certamente non è docile. Ma un politico navigato e abile come lui non segue gli umori: c’è del calcolo, giusto o sbagliato che sia. Una strategia. I sondaggi non gli danno ragione, ma neppure torto. Forse perché si colloca in una comoda situazione di governo, pur essendo spesso con i guantoni di lotta. In pratica, vista l’attuale opposizione, la vera spina nel fianco di Palazzo Chigi. Oddio, la posizione è solida, però ne vorrebbe un’altra: gli Interni, dopo aver vinto la battaglia sullo stop ai migranti irregolari. Un’accusa sgangherata dal punto di vista giuridico ben supportata politicamente. Un successo che merita un rimborso che gli alleati non si sognano di dargli. Soprattutto Tajani, che non perde occasione per mandarlo a fare il Ponte. Una disputa Lega-FI che va avanti da un pò, non si sa con quale soddisfazione dei rispettivi elettorati, che forse smaniano meno dei leader per la medaglia d’argento del centro destra. Dettagli. Salvini non molla, esonda: Unicredit e il terzo polo bancario, precettazioni, Codice della strada. Solo (quasi) contro (quasi) tutti. Il Capitano studia da Generale. Fatti tutti i conti, la strada sembra in salita.