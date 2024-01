Meloni a Conte: “Finita la stagione dei soldi gettati al vento”. La replica: “E’ Re Mida al contrario, distrugge tutto”

Roma, 24 gennaio 2024 - Question time alla Camera per la premier Giorgia Meloni sulle politiche del governo in tema di lavoro, ma anche di politica estera. La presidente del Consiglio risponde su questioni che vanno dalle privatizzazioni, all’assegno di inclusione passando per la guerra Israele-Hamas.

Ma è con il leader M5S Conte che il confronto diventa infuocato. “Se noi, nonostante l'eredità pessima" dei governi Conte "siamo riusciti comunque a portare a casa un buon compromesso" sul nuovo Patto di stabilità "è perché in quest'anno di governo abbiamo dimostrato che la stagione dei soldi gettati al vento per pagarsi le campagne elettorali era finita", sono le parole di meloni riferendosi esplicitamente al superbonus. E ha aggiunto: "Quando ti presenti al tavolo delle trattative con un deficit al 5,3% causato soprattutto dalla ristrutturazione gratuita delle seconde e terze case e tenti di spiegare che ti servirebbe maggiore flessibilità, è possibile che qualcuno ti guardi con diffidenza", ha rimarcato la presidente del Consiglio criticando il superbonus edilizio voluto da Conte. Una misura che, secondo Meloni, avrebbe fatto perdere "credibilità" all'Italia in Europa.

Non si è fatta attendere la replica del leader M5S. “Presidente Meloni ma lei cosa è? Un re Mida al contrario. Lui trasformava in oro tutto ciò che toccava, lei tutto ciò che tocca lo distrugge, faccia anche meno”, ha detto Conte.

Il botta e risposta è stato duro anche con leader del Pd Elly Schlein.

Guerra Israele-Hamas

"L'Italia ha sempre ribadito che il popolo palestinese ha diritto a uno stato indipendente, è una soluzione giusta, necessaria e nell'interesse dei palestinesi ma anche di Israele, ed è la ragione per cui posso dire che non condivido la posizione assunta ultimamente da Netanyahu, ma questo non può essere richiesto unilateralmente: la condizione è il riconoscimento del diritto all'esistenza dello Stato ebraico”, è la posizione espressa dalla premier sul conflitto in Medio Oriente.

Privatizzazioni

La premier ha poi affrontato la questione lavoro e privatizzazioni. “Non si tratta di privatizzare per privatizzare, di dismettere o di svendere, come ho detto l'impostazione di questo governo è lontana anni luce da quanto visto purtroppo accadere in passato quando le privatizzazioni” sono state “regali miliardari a qualche ben inserito e fortunato imprenditore, quello non aveva niente a che fare con il libero mercato ma piuttosto” a quanto accaduto “con gli oligarchi russi quando si è dissolta l'unione sovietica”, ha detto Meloni sottolineando che il governo punta a usare le privatizzazioni come strumento di “politica industriale”.

Assegno di inclusione

Meloni ha affrontato anche il tema del superamento del reddito di cittadinanza e dell’assegno di inclusione attivo dal 1 gennaio 2024.

I primi pagamenti dell'assegno di inclusione "per coloro che hanno superato i controlli - perché, in questo caso, a differenza del reddito di cittadinanza i controlli li facciamo prima e non dopo - partiranno venerdì 26 gennaio. E l'importo medio stimato è di 635 euro al mese, cioè una cifra superiore all'importo medio erogato con il reddito di cittadinanza. Abbiamo dimostrato che dividendo le platee ne avrebbero beneficiato soprattutto coloro che versavano in condizioni peggiori".

