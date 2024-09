Melania torna a parlare dopo due anni di silenzio: "Donald è speciale, relazione bellissima"

Melania Trump (in foto) punta il dito contro i democratici e i media mainstream per "alimentare l’atmosfera tossica" che ha portato ai due tentati assassinii del marito. In un’intervista a Fox, la prima in due anni, l’ex First Lady si dice "scioccata dalla scandalosa violenza contro il marito. Sentiamo i leader del partito opposto e i media mainstream chiamare" Donald Trump "una minaccia per la democrazia. Così alimentano un’atmosfera tossica e danno potere a tutti coloro che vogliono fargli male. Questo deve finire. Il Paese ha bisogno di unirsi". "I fatti parlano da soli": gli americani devono fare il confronto fra i quattro anni dell’amministrazione Biden e i quattro anni di Trump e "decidere cosa vogliono". L’ex first lady ha quindi osservato come ora gli americani "non sono in grado di acquistare i beni usuali per le loro famiglie. Nel mondo ci sono guerre. I soldati stanno morendo a causa di un leadership debole. Il confine con il Messico è pericoloso. Quando il commander-in-chief era mio marito, non c’erano guerre. La gente aveva lavoro. So quanto lui abbia voglia di far tornare grande l’America". Parlando del suo primo incontro con Trump, la conduttrice le ha chiesto se fosse stato un colpo di fulmine. "C’era una connessione", ha risposto Melania. "Il suo humour – ha aggiunto – la sua personalità, la gentilezza, è molto speciale, è incredibile. Sì, abbiamo una bellissima relazione".