Mattarella a Musk: “L’Italia sa badare a se stessa, rispetti la sovranità”

Roma, 13 novembre 2024 – "L'Italia è un grande Paese democratico e devo ribadire, con le parole adoperate in altra occasione, il 7 ottobre 2022, che 'sa badare a sé stessa nel rispetto della sua Costituzione'. Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo le parole di Elon Musk sui giudici, ripetendo una frase già pronunciata due anni fa dopo la dichiarazione della ministra francese per gli Affari europei Laurence Boone, che a pochi giorni dalla nascita del governo Meloni aveva annunciato una "vigilanza" sulle mosse del nascituro esecutivo italiano sui diritti civili.

"Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni", ha aggiunto il Capo dello Stato. Proprio oggi Musk X tornando sullo stop dei giudici sul caso migranti in Albania, su X ha ribadito “Questo è inaccettabile. Il popolo italiano vive in una democrazia o è un'autocrazia non eletta a prendere le decisioni?”

Musk insiste

Ma Musk insiste e torna a parlare dell’Italia e della decisione della sezione immigrazione del tribunale di Roma di annullare i trattenimenti dei migranti trasferiti in Albania. "Il popolo italiano vive in una democrazia o è un'autocrazia non eletta a prendere le decisioni?", ha scritto Musk sul suo social.

Musk ha condiviso un post di un utente secondo cui a causa della decisione dei giudici, 'al governo di Giorgia Meloni in Italia non sarà consentito espellere gli immigrati clandestini' e 'i confini dell'Italia rimarranno aperti e ai nuovi europei sarà consentito di invadere per sempre sia l'Italia che l'Europa'. "Questo è inaccettabile - scrive Musk, che stanotte Donald Trump ha nominato capo del dipartimento per l'Efficienza governativa nella sua prossima amministrazione - il popolo italiano vive in democrazia o prende le decisioni un'autocrazia non eletta?".