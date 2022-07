Crisi di governo ultimissime, M5s spaccati. D'Incà: "Serve tregua con Draghi"

Roma, 17 luglio 2022 - Si fa ancora più tortuosa la strada del governo Draghi. A tre giorni dall'atteso discorso del premier in parlamento, le possibilità di un rinnovo della fiducia che scongiurerebbe la crisi appaiono ancora più ridotte. Ieri Giuseppe Conte ha gelato chi in maggioranza preme per un riavvicinamento tra il Movimento 5 Stelle e il presidente del Consiglio. "Draghi si assuma le sue responsabilità", ha detto Conte in diretta streaming, rilanciando di fatto la palla al premier. Conte ha assicurato che i Cinque Stelle sono contro il decreto aiuti e non contro il governo, ma è tornato a dettare le sue condizioni: "Draghi ci dia risposte chiare o sennò non lo appoggeremo".

Ma il Movimento è tutt'altro che coeso e nei palazzi della politica si vocifera di una nuova imminente diaspora di parlamentari grillini verso la nuova formazione di Luigi Di Maio. La resa dei conti continua nell'assemblea congiunta di deputati e senatori, aggiornata a oggi. L'ala governista è guidata dal ministro per i Rapporti col parlamento Federico D'Incà, che in assemblea ha chiesto una tregua con Draghi per dare continuità alle riforme e salvare i fondi del Pnrr.

Mentre da Palazzo Chigi tutto tace, le altre forze di maggioranza si rifiutano di stare alla finestra. Matteo Salvini farà il punto con i dirigenti della Lega anche oggi pomeriggio. Nel Carroccio sono convinti che abbia ragione Draghi: "Il patto di fiducia alla base dell'azione del governo è venuto meno". E le ultime dichiarazioni di Conte ne sono una conferma. La strada sono le elezioni. "Non se ne può più del teatrino di Conte, Letta e Di Maio - sbotta Salvini su Facebook - che mentre gli italiani hanno problemi veri passano il tempo a litigare, a minacciare, a ricattare, parlano di ius soli, droga, ddl Zan e non di tasse, lavoro, sicurezza e lotta all' immigrazione clandestina".

Il Pd da parte sua continua a lavorare in sordina per una mediazione. Ma anche nel Partito di Letta c'è chi si sta convincendo che le jeux sont faits, e che "l'alleanza con il Movimento è finita". Colpa di "Conte e le sue pretese", dice il senatore Andrea Marcucci. Mercoledì Draghi potrà contare su una parte dei pentastellati, "che aggiunta ai numeri di Di Maio, sarà comunque significativa". Un Draghi bis senza pentastellati? "Gli interessi dell'Italia al primo posto, al Paese serve un governo che arrivi in fondo alla legislatura per completare il Pnrr". Sì dunque a una "maggioranza di buona volontà": tutto pur di salvare il premier.

Intanto si moltiplicano le pressioni perché Draghi faccia un passo indietro sulle dimissioni. Centinaia i sindaci che hanno firmato l'appello al presidente del Consiglio.

Ore 14 - Sospesa l'assemblea m5s: riprenderà alle 18.

Ore 13.50 - Il sindaco di Firenze Dario Nardella risponde a Giorgia Meloni: "L'attacco ai sindaci e ai presidenti di Regione dimostra un certo nervosismo e una certa aggressività da parte dell'onorevole deputata. Mi dispiace che Meloni non noti che tra i firmatari ci sono moltissimi esponenti di centrodestra".

Ore 13.44 - Video appello del sindaco di Venezia a Draghi, Luigi Brugnaro: "Presidente, mi rivolgo direttamente a lei... Non la dia vinta al partito del no".

Ore 13 - E' salito a quota 400 il numero dei primi cittadini che hanno aderito alla lettera aperta per convincere Mario Draghi a restare al Governo lanciata dai sindaci di Firenze, Venezia, Milano, Genova, Bari, Bergamo, Pesaro, Asti, Torino, Ravenna, Roma. Matteo Ricci: "Contiamo di arrivare entro stasera a oltre 1000 adesioni".

Ore 12.50 - Nel suo intervento all'assemblea dei parlamentari del M5s, a quanto si apprende, il ministro Federico D'Incà ha chiesto una tregua tra Giuseppe Conte e Mario Draghi, per non mettere in difficoltà l'esecuzione delle riforme collegate al Pnrr e i progetti collegati.

Ore 12.28 - Il ministro D'Incà in assemblea M5s: "Un disastro andare a votare con questa legge elettorale". E ancora "serve dare continuità o il Pnrr è a rischio".

Ore 12 - Matteo Salvini farà il punto con i dirigenti della Lega anche oggi pomeriggio. La Lega, spiegano fonti del partito, è sempre più sconcertata dalle polemiche tra Pd e 5 Stelle, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Giuseppe Conte (con l'ultimatum al premier Draghi) e del dem Andrea Marcucci secondo il quale "l'alleanza con M5S è finita". Vista la situazione, secondo il partito di Salvini è ancora più comprensibile quanto dichiarato giovedì dal Presidente del Consiglio secondo il quale "è venuto meno il patto di fiducia alla base dell'azione di governo".

11.30 - Giorgia Meloni sulla lettera dei sindaci pro-Draghi: "Mi chiedo se tutti i cittadini rappresentati da Gualtieri, Sala, Nardella o da altri sindaci e presidenti di Regione che si sono espressi in questo senso, condividano l'appello perché un governo e un Parlamento distanti ormai anni luce dall'Italia reale vadano avanti imperterriti, condannando questa Nazione all'immobilismo solo per garantire lo stipendio dei parlamentari e la sinistra al governo".

Ore 11 - Un Draghi bis senza M5S? "Gli interessi dell'Italia al primo posto". Il senatore Pd, Andrea Marcucci, risponde così all'Adnkronos. Quanto alla alleanza con i pentastellati, per Marcucci è ormai fuori dall'orizzonte. "Sono Conte e le sue pretese a confermare che l'alleanza è finita".