Crisi governo Draghi oggi, difficile un bis. In corso il consiglio M5s

Roma, 16 luglio 2022 - Il destino del governo resta in bilico dopo la crisi aperta dalla mancata fiducia dei 5 Stelle. La via per un Draghi Bis è sempre più stretta, nonostante il pressing interno e internazionale perché il premier rimanga al suo posto. Il presidente del Consiglio renderà nota la sua scelta mercoledì, davanti al Parlamento. Un appuntamento che lo stesso premier ha voluto come condizione di un suo passo indietro sulle dimissioni: il punto fermo per poter andare avanti resta la fiducia piena della maggioranza di larghe intese. E all'orizzonte si palesa l'ipotesi di elezioni in autunno.

La posizione dei partiti

Matteo Renzi di Iv si dice "al lavoro notte e giorno per costruire il Draghi Bis", mentre il Pd vorrebbe convincere il premier ad andare avanti. Per Enrico Letta "ci sono le condizioni per continuarlo" e lancia un "appello a tutte le forze politiche e al Movimento 5 stelle perché sia della partita mercoledì, con la voglia di rilanciare rispetto ai nuovi grandi contenuti intervenuti". Ma Matteo Salvini e Silvio Berlusconi liquidano Giuseppe Conte e i grillini, che definiscono "irresponsabili". Giorgia Meloni, da sempre all'opposizione con fratelli d'Italia, insiste invece per andare subito al voto. Intanto è in corso il Consiglio Nazionale del Movimento, in vista dell’assemblea che inizierà al pomeriggio.

La giornata ora per ora

Ore 12.09 - "Letta all'improvviso si sveglia e capisce che gli italiani hanno bisogno di un governo forte e operativo su bollette, tasse e lavoro. Lui che fino alla scorsa settimana ha fatto di tutto per dividere la maggioranza e bloccare il Parlamento con Ius scholae, Ddl Zan e droga libera". A prendere così posizione sono i capigruppo della Lega di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

Ore 11.55 - Il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, torna a ribadire il suo no al voto anticipato intervenendo al congresso del Psi. "Noi vogliamo che le elezioni ci siano nel mese di aprile, ma se le elezioni ci saranno il 25 settembre ci saremo e combatteremo con grande determinazione".

Ore 10.55 - Iniziato il Consiglio Nazionale del M5s. Giuseppe Conte incontra in video collegamento i 14 membri permanenti del Movimento.