Movimento 5 Stelle nel caos, altri 30 stanno per uscire

Roma, 16 luglio 2022 - "Il nostro no non era alla fiducia, ma una reazione alle umiliazioni subite" dice il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in diretta streaming, aprendo, alle 20.30 di ieri sera l’assemblea congiunta dei suoi parlamentari, che sarà aggiornata nuovamente domani. Per poi sentenziare: "Senza risposte chiare e se non ci verrà garantito rispetto, il M5s non potrà condividere la responsabilità diretta di governo". In altre parole: il M5s passerà all’opposizione, o all’appoggio esterno. L’ennesima offerta, l’ultimo disperato rilancio, non è solo il tentativo di ributtare sulle spalle del premier la responsabilità della crisi di governo, ma è pure il frutto di una disperata mediazione a uso interno dei grillini. Per dire, i famosi nove punti si sono già ridotti a cinque: difesa secca del Reddito di cittadinanza, conferma del Superbonus, salario minimo (ma quello "legale"), piano di aiuti a famiglie e imprese, no a nuovi termovalorizzatori e trivelle. Draghi su questi punti deve dare, secondo Conte, "risposte chiare, precise, non pure dichiarazioni". Altrimenti, è la conseguenza, "il M5s non potrà condividere una responsabilità diretta di governo: ci sentiremo liberi, sereni, di votar ciò che serve". Un’offerta che allo stato molti fuori dai 5 Stelle ritengono e riterranno irricevibile. Difficile, se non impossibile, il premier l’accetti. D’altro canto, da parte di Conte non c’è stato il ventilato ritiro della delegazione ministeriale e un "no" al voto di fiducia (sempre che mercoledì ci sia). Ieri il presidente M5s ne ha parlato più volte nel Consiglio nazionale, tutto schierato con i falchi, e ha poi dovuto affrontare il novo fronte interno che si è aperto, quello di un supplemento di scissione. Dopo la defezione di alcune decine di parlamentari andati con Di Maio (che oggi conta ben 64 parlamentari), almeno altri trenta deputati guidati dal capogruppo Crippa e 4-5 senatori, sono infatti ...