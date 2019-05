Roma, 23 maggio 2019 - E' arrivato il momento delle elezioni europee 2019. Ma anche quello delle Regionali in Piemonte e delle Comunali. Intanto l'Ue: da giovedì 23 a domenica 26 maggio 400 milioni di cittadini europei sono chiamati a eleggere i 751 deputati del Parlamento europeo. Come in molti altri Paesi dell'Ue, in Italia si vota domenica 26 maggio. Ecco dunque una guida completa sulle elezioni europee e su quelle amministrative: quando, per cosa, dove e come si vota.

Le elezioni europee 2019

PER COSA SI VOTA - Si vota per il rinnovo del Parlamento europeo, l'unica assemblea transnazionale al mondo a elezione diretta. L'Europarlamento, i cui deputati sono eletti ogni cinque anni, rappresenta i cittadini dell'Unione europea ed esercita la funzione legislativa dell'Ue insieme con il Consiglio dell'Unione europea.

CHI SI VOTA - Per quanto riguarda l'Italia, si vota per eleggere 73+3 membri italiani del Parlamento europeo. I tre deputati in più verranno assegnati all'Italia quando la Brexit verrà portata a compimento e il Regno Unito uscirà quindi dall'Unione europea.

LE CIRCOSCRIZIONI - Il territorio italiano, un unico collegio elettorale, è diviso in cinque circoscrizioni elettorali: nord-occidentale (circ. I), nord-orientale (circ. II), centrale (circ. III), meridionale (circ. IV) e insulare (circ. V).

CHI PUO VOTARE - In Italia possono votare tutti i cittadini che al momento del voto abbiano compiuto 18 anni di età.

QUANDO SI VOTA - Si vota domenica 26 maggio 2019, dalle 07:00 alle 23:00.

DOVE SI VOTA - I cittadini italiani, per votare, si dovranno recare al seggio elettorale in cui sono iscritti. Per sapere qual è esattamente il proprio seggio, bisogna rivolgersi al proprio Comune di residenza. In alcuni casi, per militari, forze di polizia, vigili del fuoco e naviganti, si può votare nel comune dove ci si trova (e non di residenza). Altre condizioni particolari sono previste per degenti in ospedale, infermi che non possono allontanarsi dalla propria abitazione, detenuti e elettori non deambulanti.

COSA SERVE PER VOTARE - Per votare, bisogna presentarsi al proprio seggio elettorale con un documento di riconoscimento valido (carta d'identità; passaporto) e la tessera elettorale.

COME SI VOTA - Il voto si esprime tracciando una X sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta e candidata nella propria circoscrizione. Si possono esprimere fino a tre preferenze, scrivendo nelle righe vicine al simbolo della lista nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso (ad esempio, nel caso di due preferenze: donna-uomo o viceversa; nel caso di tre preferenze: donna-donna-uomo o viceversa; donna-uomo-donna o viceversa). Viceversa, se si esprimono più preferenze per candidati tutti dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima.

Elezioni comunali

Sempre domenica 26 maggio 2019, in quasi il 50% dei comuni italiani (in totale 3.865) si tengono le elezioni amministrative per votare i nuovi sindaci. Al voto sono chiamati anche trenta capoluoghi di provincia, tra cui anche sei di regione. Tra i tanti comuni al voto ci sono Bari, Bergamo, Campobasso, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Livorno, Modena, Perugia, Pescara, Prato, Potenza, Reggio Emilia.

Elezioni regionali in Piemonte

In Piemonte nella stessa data si vota inoltre per eleggere il presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale. Anche in questo caso è possibile votare dalle 7 alle 23, presentandosi al seggio con un documento di identità valido e con la tessera elettorale.